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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 03:11 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:11

خفر السواحل الليبيون ينقذون مهاجرين أفارقة في قاعدة بحرية بطرابلس بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)