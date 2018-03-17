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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 06:23 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 06:23

رافعة قرب جسر المشاة الذي انهار فوق طريق سريع في ميامي بولاية فلوريدا، في 15 آذار/مارس 2018

ذكرت وزارة النقل في فلوريدا الجمعة ان كبير مهندسي مشروع جسر المشاة الذي انهار الخميس في ميامي ما ادى الى مقتل ستة اشخاص على الاقل، كان قد حذر من تشققات فيه لكنه استبعد اي خطر.

وقالت الوزارة في بيان ان ديني بيت ترك رسالة صوتية على خط هاتفي ثابت لوزارة النقل قبل يومين من انهيار الجسر الجديد على طريق سريع تحته.

وفي التسجيل الذي لم يسمعه الموظف المسؤول قبل الجمعة لانه لم يكن موجودا في مكتبه، اشار المهندس تلى مشكلة لكن بدون ان يذكر بالتحديد عن خلل بنيوي وشيك، واستبعد كل خطر على سلامة المشاة.

وقال بيت حسب نص التسجيل انه "سجلت بعض التشققات في اقصى الطرف الشمالي من الجسر". واضاف "بالتأكيد يجب اجراء بعض التصليحات لكن على صعيد السلامة لا نرى اي مشكلة".

والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم انشاؤه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن مفتوحا للمارة عندما انهار.

وعلقت ثماني سيارات على الاقل عندما انهار فجأة الخميس على طريق سريع.

وقال الفارو زاباليتا الناطق باسم شرطة منطقة ميامي ديد، للصحافيين ان عمليات الانقاذ انتهت وبدأت عملية انتشال الجثث اذ ان المهندسين يخشون ان تنهار البنى الداعمة لاقصى طرفي الجسر ايضا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب