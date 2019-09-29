هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 12:17 م

شرطيان يقفان أمام حريق في مدخل بناية بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين المدافعين عن الديموقراطية في حي وانشاي في هونغ كونغ في 29 ايلول/سبتمبر 2019.

اندلعت مواجهات عنيفة بين الناشطين المدافعين عن الديموقراطية الأحد وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ، اثناء احتجاجات دولية منّسقة تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتعتزم بكين تنظيم احتفالات كبيرة تبدأ الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور سبعة عقود على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مع عرض عسكري ضخم يؤكد تحوّل البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي.

لكن الاضطرابات المتواصلة في هونغ كونغ تهدد بسرقة الأضواء من هذه الاحتفالات في وقت يتصاعد الغضب الشعبي في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على خلفية تراجع الحريّات الممنوحة لها في ظل هيمنة سلطة بكين المركزية.

وتعهّد الناشطون تنظيم سلسلة مسيرات "مناهضة للشمولية" في ارجاء العالم على مدى الأيام التي تسبق احتفالات الصين الثلاثاء باليوم الوطني والذي اعتبروه "يوم حداد".

وشهد الأحد اعنف مواجهات خلال اسابيع، إذ اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه في عدة مواقع خلال مواجهات مع متظاهرين متشددين رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وحضّت منتديات عبر الإنترنت استخدمتها الحركة الاحتجاجية المتظاهرين على تنظيم مسيرات "مناهضة للشمولية" في ارجاء العالم. ونظمت بالفعل مسيرات في استراليا وتايوان، مع مزيد من الاحتجاجات المقررة في 40 موقعا في أوروبا وأميركا الشمالية في وقت لاحق الأحد.

واندلعت المواجهات قبل انطلاق مسيرة غير مرخصة في "كوزواي باي" بعدما حاصرت الحشود الغاضبة أفراد أمن نفّذوا عمليات تفتيش أعقبتها اعتقالات في منطقة التسوق هذه.

وكانت الشرطة هرعت إلى الموقع قبيل التجمّع حيث أوقفوا عددا من الاشخاص وقاموا بتفتيشهم. وهتف المتظاهرون "شرطة فاسدة". وبعد إلقاء زجاجة حارقة على العناصر، سارعت الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتفرّقت الحشود جرّاء الدخان لكن الناشطين سرعان ما أعادوا تشكيل صفوفهم ليسيروا بالآلاف في الطريق الرئيسي عبر المدينة.

- مواجهات كثيفة -

وقام بعض المتظاهرين المتشددين بأعمال تخريب في محطات للمترو ومزقوا لافتات علقت احتفالا بالذكرى.

وحمل متظاهرون علم الصين وقد وضعت فيه النجوم على شكل علامة الصليب المعقوف النازية.

وبعد الظهر، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في عدة مواقع في ارجاء وسط المدينة، كما شوهد عناصر الشرطة يعتقلون متظاهرين خلال اليوم.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس رجالا ملثمين يضربون مرارا متظاهرين مؤيدين للديموقراطية في منطقة وانشاي بواسطة عصي كبيرة.

ولم يتضح على الفور إذا كان الرجال من الشرطة ارتدوا ملابس المتظاهرين، وهو اسلوب تتبعه الشرطة أخيرا في شكل متزايد.

وقالت السلطات الطبية مساء الاحد إنّ 13 شخصا نقلوا إلى المستشفيات احدهم في حالة حرجة.

وفي وسط المسيرات، لوّح شاب في العشرين من العمر عرّف عن نفسه اسمه الأول فقط توني، بعلم أوكرانيا. وألهمت الثورة الأوكرانية التي أطاحت الرئيس الموالي لروسيا في العام 2014 الكثير من المتظاهرين في هونغ كونغ.

وقال توني لوكالة فرانس برس "نأمل إذا تواصلنا بأجزاء مختلفة من العالم وحاربنا الشيوعية الصينية، أن تفوز هذه الحركة".

وأفاد متظاهر ستيني عرّف عن نفسه باسم عائلته مان أنّه يشعر بان مستوى المعيشة تدهور منذ أعاد الاستعمار البريطاني هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

وقال "لا أريد أن اطيح بالنظام، لكنه يحتاج بالتأكيد إلى تغيير"، تابع أنه "يحتاج إلى السعي للتصالح مع الناس".

- أشهر من الاحتجاجات -

وعلى مدى الأسابيع الـ17 الماضية، شهدت هونغ كونغ أسوأ اضطرابات سياسية منذ اعادتها للصين عام 1997 وسط مسيرات ضخمة مدافعة عن الديموقراطية وصدامات ازدادت حدتها.

واندلعت احتجاجات الصيف رفضًا لقانون ألغي لاحقًا كان سيسمح بتسليم المطلوبين للسلطات في البر الصيني. لكنها تحوّلت لاحقًا إلى حراك أوسع يدعو إلى انتخابات حرّة والتخفيف من تدخلات بكين.

وتجمّع عشرات الآلاف للمشاركة في مسيرتين سلميتين ليل الجمعة والسبت.

ووقعت صدامات ليل السبت على هامش تجمّع كبير لكنها اعتبرت بمثابة مؤشر على ما يمكن توقعه خلال الأيام المقبلة.

واستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق ناشطين متشددين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مكاتب حكومية السبت.

ويعتزم الطلاب تنظيم يوم إضراب الاثنين فيما دعا الناشطون الناس لارتداء ملابس سوداء الثلاثاء.

وتملك بكين سيادة على منطقة هونغ كونغ، التي تتمتع بدرجة كبيرة من حريات التعبير والدخول للانترنت واستقلالية القضاء، مضمونة نظرياً لعام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان". لكن مواطني هونغ كونغ يتهمون بكين بتقويض حرياتهم في السنوات الأخيرة.

ويطالب المحتجون بتحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وعفو للمعتقلين والحق في انتخاب قادة مدينتهم، وهي المطالب التي رفضتها مرارا حاكمة المدينة كاري ليم وبكين.

والأحد، اعلن مكتب ليم أنها ستسافر إلى بكين لحضور احتفالات اليوم الوطني.

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