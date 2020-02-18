هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 01:00 م

طالبة جزائرية تطالب برحيل كل أركان السلطة في تظاهرة في الجزائر في الثاني من نيسان/أبريل 2019

شكّلت مواقع التواصل الاجتماعي صوتا لحركة الاحتجاج الشعبي ضد النظام الجزائري المتواصلة منذ سنة، وساهمت في حشد التعبئة في مواجهة خطاب رسمي يتجاهل حجم المعارضة التي يمثلها الحراك.

وتقول الصحافية الجزائرية المستقلة زهرة رحموني لوكالة فرانس برس "شبكات التواصل الاجتماعي مكنت من متابعة الحراك بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي، في أماكن مختلفة في وقت واحد"، و"كشفت قمع الشرطة، وأسقطت الأحكام المسبقة وأحبطت خطابًا" هدفه تقويض التعبئة، كما ساعدت في بداية الحركة على حشد التعبئة في صفوف المتظاهرين.

طيلة العام الفائت، نشرت زهرة رحموني معلومات مباشرة لمتابعيها على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، استقتها هي من هذه المنصات نفسها.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي التي شكلت فضاء للتعبير عن الاحتجاج مساحة لتداول لنداءات التظاهر، ومختبرات الشعارات في كل مسيرة أسبوعية، والضامنة لسلمية الحراك.

في بلد يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 23 مليون مستخدم ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقرير 2019 الصادر عن منصة التواصل الاجتماعي "هوتسويت"، والوكالة الرقمية "وي آر سوشل".

- بديل للتعتيم الاعلامي -

"لا للعهدة (الولاية) الخامسة"، "تروحو قع" (ترحلوا جميعا)، "جزائر حرة.. ديموقراطية"، "أنا من الحراك"، "الحراك مستمر"، "أنت لست رئيسي"... شعارات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وتجلت هتافات في الشارع. وكما في الشارع، فإن التعبئة في العالم الافتراضي متباينة ومشتتة، بدون قيادة، ولكن متنوعة الأجيال، منتظمة ومرئية في جميع أنحاء الوطن.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شريف دريس لوكالة فرنس برس "إذا كانت شبكات التواصل الاجتماعي سمحت للجزائريين بالتعبير عن شكل من أشكال المشاركة السياسية المحظورة في الأماكن العامة، فقد أصبحت بديلاً فعليًا للفراغ الذي خلفه العديد من وسائل الإعلام".

وفي مواجهة تعتيم وسائل الإعلام من قنوات خاصة وتلفزيون حكومي التي تغاضت تقريبًا أو غطت بشكل محدود جدا، التظاهرات التي عمّت الجزائر، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا للمعلومات.

وبرأي شريف دريس، فإن مواقع التواصل الاجتماعي "شاركت في إضفاء شرعية على الحراك وفي تفكيك الخطاب الرسمي" من خلال تقديم صورة للواقع على الأرض في مناطق مختلفة من البلاد.

- الذاكرة الجماعية -

وعلى الرغم من أن المعلومات المتوافرة على شبكات التواصل الاجتماعي ملوثة بتضليل هائل، إلا أن ما ثبت صحته يحمل ذاكرة جماعية للحراك.

وأطلقت مجموعة من الباحثين الشباب منذ شباط/ فبراير 2019 مبادرة لجمع أرشيف "الحراك"، حرصا منها على الحفاظ على جزء من الكم الهائل من المعلومات.

ويتم جمع الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الصحافية والإعلانات المنتجة تباعا مع تطور الحركة الاحتجاجية، خصوصا تلك الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشكل صفحات "فيسبوك" الخاصة بمنظمات مثل اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أوصفحات مجهولة الهوبة أو تابعة لمجموعات تم إنشاؤها على عجل لإثارة النقاش، قاعدة بيانات لهؤلاء الباحثين.

وتقول سارة عاجل، وهي من مؤسسي مشروع "الجزائر: مبادرة للأرشيف الجماعي" إنه "من خلال صور الشعارات التي تم جمعها، يمكننا أن نلاحظ تطور المطالب".

وتقول طالبة الدكتوراه في التاريخ "إن تحرير الكلمة الذي تم التعبير عنه على شبكات التواصل الاجتماعي كان رائعًا"، وبالتالي ، فإن هذا الأرشيف ضمان ضد أي "محاولة لتزوير التاريخ".

على المدى الطويل ، الهدف من المشروع، بحسب قولها، إتاحة الإطلاع على الوثائق للجزائريين.

من جانب السلطات، بعد محاولات تعطيل الإنترنت خلال مسيرات الاحتجاج الأولى، تمّ إنشاء حسابات موالية للنظام على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" لمهاجمة الحسابات المعارضة.

ودفع العديد من النشطاء ثمن حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، فتمت ملاحقتهم قضائيا بتهم مثل "المساس بوحدة الوطن أو المساس بالأشخاص" بسبب منشورات على "فيسبوك"، وفقًا للجنة الافراج عن المعتقلين.

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش " مؤخرا توجيه الاتهام الى كاتب روائي بـ "إهانة رئيس الجمهورية" و"المساس بأمن الدولة" بسبب منشوراته على فيسبوك التي تسخر من الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك