موجة حر تضرب مدينة كراتشي الباكستانية
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عمال باكستانيون يرشون انفسهم بالماء وسط موجة الحر في كراتشي(afp_tickers)
دعت السلطات سكان كراتشي، اكبر المدن الباكستانية،الى تجنب التعرض للشمس الاثنين بعد ان وصلت الحرارة الى 44 درجة مئوية ما اثار مخاوف من الاصابة بضربات الشمس خلال شهر رمضان.
وحذرت هيئة الارصاد الباكستانية من ان موجة الحر الشديد ستستمر طوال الاسبوع وتوقعت ان تصل الحرارة خلال النهار بين 40 و43 درجة مئوية.
وافاد بيان للهيئة "نظرا الى اننا الان في شهر رمضان حيث يصوم الناس، فيتعين على السلطات ضمان توفر امدادات الماء والكهرباء الكافية".
ودعا رئيس بلدية كراتشي وسيم اخطر السكان الى البقاء داخل منازلهم اثناء النهار لتجنب اصابتهم بضربة الشمس.
لكن الالاف خرجوا من منازلهم وتجمعوا حول الصنابير العامة وبللوا قطع القماش لتغطية رؤوسهم.
وتشهد المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة انقطاعات متكررة في الكهرباء كما تنعدم المساحات الخضراء.
ويفتقر من يعيشون في شوارع المدينة الى المأوى أو المياه الصالحة للشرب ما يعرضهم لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة.
وفي حزيران/يونيو 2015 توفي نحو 1200 شخص في جنوب باكستان بسبب موجة حر، كانت غالبيتهم من المشردين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب