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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 06:02 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:02

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسلم على طلاب مدارس بعد خطابه بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ72 في نيودلهي بتاريخ 15 آب/اغسطس 2018

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا "قياسيا" فيما أعلن عن خطة لتوفير الضمان الصحي لنصف مليار مواطن، وذلك خلال خطاب مهم قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في 2019.

وأكد رئيس الوزراء الذي تحدث من نيودلهي أمام حشد من أنصاره أن "الفيل النائم (أي الهند) استيقظ ويمشي وانضم إلى السباق" في الاقتصاد العالمي.

وأضاف "باتت الهند اليوم أرض الإصلاح والأداء والتحول. نحن مقبلون على تحقيق نمو اقتصادي قياسي".

وشهدت الهند نموا اقتصاديا بنسبة سبعة بالمئة منذ وصول مودي إلى السلطة رغم أن الروبية باتت في خطر الآن نتيجة أزمة الليرة التركية.

وأعلن رئيس الوزراء كذلك عن خطة ضمان صحي ضخمة تشمل توفير تأمين صحي بقيمة لـ500 مليون هندي مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقها الشهر المقبل.

وقال "حان الوقت لنضمن حصول فقراء الهند على الرعاية الصحية الجيدة وميسورة التكلفة"، مضيفا أن الخطة ستغطي أشخاصا يساوي عددهم سكان الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وأضاف في خطاب هو الأخير الذي سيلقيه بمناسبة عيد الاستقلال خلال ولايته التي بدأت في 2014 "من الضروري أن نضمن تحرير الفقراء في الهند من قبضة الفقر التي تحرمهم القدرة على دفع تكاليف الرعاية الصحية".

ووُصفت الخطة التي أطلق عليها "مودي كير" بأنها أكبر مبادرة حكومية للضمان الصحي في العالم.

لكن حزب المؤتمر، وهو أبرز أحزاب المعارضة في الهند، وصف خطاب مودي الذي يسبق الانتخابات التي يتوقع أن يدعو إليها مطلع العام المقبل، بأنه "فارغ" ولم يجب عن الاسئلة المرتبطة بالاقتصاد والعلاقات مع الصين وباكستان واتهامات الفساد.

وقال الناطق باسم الحزب رانديب سينغ سورجيوالا لوكالة "برس تراست اوف انديا" الإخبارية "كنا نأمل على الأقل في خطابه الأخير أن يقول الحقيقة".

وأكد صندوق النقد الدولي في الثامن من آب/اغسطس أن الهند ستحتفظ بموقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة.

وقدر الصندوق أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7,3 بالمئة للعام المالي 2018-2019 لترتفع إلى 7,5 بالمئة في العالم التالي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب