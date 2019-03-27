هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 07:01 ص

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يدلي بكلمته عبر التلفزيون في 27 آذار/مارس 2019

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند دمرت الأربعاء قمرا صناعيا على مدار منخفض في اختبار صاروخي لتنضم بذلك إلى القوى العظمى في مجال الفضاء.

وبهذا الاختبار، أصبحت الهند الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي نفذت مثل هذا الانجاز.

وفي خطاب متلفز قبل أسابيع فقط من الانتخابات الهندية العامة، قال مودي إن العلماء الهنود "أسقطوا قمراً اصطناعياً سائراً في مدار أرضي منخفض".

وأضاف في أول خطاب يتوجه به إلى الأمة عبر التلفزيون منذ أواخر عام 2016: "هذه لحظة فخر للهند. لقد سجلت الهند اسمها في قائمة قوى الفضاء العظمى. لم تحقق سوى ثلاث دول هذا الانجاز من قبل".

كان القمر الاصطناعي في المدار على بعد 300 كيلومتر (185 ميل) عندما تم تدميره.

وقال مودي إن المهمة كانت سلمية وليست مصممة لإشاعة "أجواء الحرب"، مضيفاً أنها "ليست موجهة ضد أي بلد".

ويأتي هذا الإعلان قبل الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها مودي للحكم لفترة ثانية. يبدأ التصويت في 11 نيسان/أبريل ويستمر ستة أسابيع تقريباً مع ما يقرب من 900 مليون هندي مؤهلين للتصويت في أكبر انتخابات في العالم.

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