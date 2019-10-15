هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 02:33 ص

الرئيس البوليفي إيفو موراليس مشاركا في إطفاء حريق في شرق البلاد في 28 آب/أغسطس 2019

حذّر الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس الإثنين من انقلاب محتمل يعدّ له أفراد من المعارضة إذ ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة يوم الأحد.

وقال الرئيس في مقابلة مع قناة غيغافيزيون التلفزيونية الخاصة "إنّهم يريدون إحراق منزل الشعب العظيم (مقر الرئاسة في لاباز) والقيام بانقلاب إذا فاز إيفو".

وأضاف أنّ لديه "تسجيلات" تثبت أنّ هناك مؤامرة يحضّر لها معارضون يمينيون بمساعدة من جنود سابقين.

وموراليس هو أول بوليفي يتحدّر من السكان الأصليين للبلاد يصل إلى سدة الرئاسة في بوليفيا.

والرئيس اليساري المقرّب من كوبا وفنزويلا، يدين بانتظام، منذ وصوله إلى السلطة في 2006، مؤامرة تهدف إلى الإطاحة به.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز موراليس في الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على منافسه الرئيس السابق كارلوس ميسا، على الرّغم من أنه قد يكون من الضروري إجراء جولة ثانية في 15 كانون الأول/ديسمبر للفصل بينهما.

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