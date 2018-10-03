موسكوفيسي يتهم الحكومة الايطالية بانها "تكره الاجانب"
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المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي يتحدث إلى الصحفيين في بروكسل في 31 أيار/مايو 2018(afp_tickers)
اعتبر المفوض الاوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي الاربعاء ان الحكومة الايطالية "تشكك في الاتحاد الاوروبي وتكره الاجانب"، متهما اياها بمحاولة "التنصل" من التزاماتها الاوروبية.
وقال موسكوفيسي خلال منتدى في منظمة الامن والتعاون ان "الايطاليين (...) اختاروا حكومة تشكك في اوروبا وتكره الاجانب، وتحاول التنصل من التزاماتها الاوروبية في قضايا الهجرة والموازنات".
وسبق ان وصف المفوض ايطاليا بانها "مشكلة" في منطقة اليورو، واعتبر الاسبوع الفائت ان مشروع الموازنة الذي اعدته الحكومة الايطالية يبدو "خارج اطار قواعدنا المشتركة".
وتتوقع هذه الموازنة عجزا بنسبة 2,4 في المئة للاعوام الثلاثة المقبلة وليس 1,6 في المئة للعام 2019 وفق تقديرات سابقة.
ويضاف موقف موسكوفيسي الى قائمة طويلة من السجالات بين روما وبروكسل في الايام الاخيرة.
فقد هاجم نائب رئيس الوزراء الايطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الثلاثاء رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بعدما قارن الاخير الاثنين بين ايطاليا واليونان.
وقال يونكر كما نقلت عنه وكالات الانباء الايطالية "لا اريد بعد إدارة الازمة اليونانية البالغة الصعوبة، أن نجد انفسنا أمام ازمة يونانية جديدة، هذه المرة في ايطاليا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب