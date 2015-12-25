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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2015 01:16 م 25 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 13:16

تحضير طائرة سو-30 اس ام روسية في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية 16 ديسمبر 2015

اكدت روسيا الجمعة ان تنظيم الدولة الاسلامية يواصل نقل النفط الى تركيا عبر طرقات جديدة تمر في شمال العراق للافلات من القصف الروسي.

والجمعة اعلنت رئاسة الاركان الروسية ان الطيران الروسي قام ب5240 طلعة منها 145 طلعة لمسافة بعيدة منذ بدء تدخله العسكري في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر.

وقال الجنرال سيرغي روتسكوي في مؤتمر صحافي لرئاسة الاركان "ان الارهابيين يحاولون الافلات من القصف الروسي من خلال تغيير التدابير اللوجستية واستخدام طرقات جديدة لتهريب النفط الخام".

وذكر ان الشاحنات-الصهاريج تمر عبر احد الممرات الجديدة من محافظة دير الزور شرق سوريا الى زاخو والموصل معقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق بعبور الحدود بين البلدين قبل الوصول الى تركيا.

واضاف وهو يعرض صورا التقطت عبر الاقمار الاصطناعية لقوافل ومنشآت لوجستية تقع على الحدود العراقية-التركية "ان النفط يصل الى الاراضي التركية عبر نقطة حدودية في منطقة زاخو".

وقال الجنرال "اثناء التقاط الصور فوق منطقة زاخو كانت 11775 شاحنة صهريج على كل جانب من الحدود العراقية-التركية" مضيفا ان قوافل الشاحنات الصهاريج لم تعد في الايام الماضية تستخدم الطرقات الاخرى لتهريب النفط.

واكدت رئاسة الاركان ايضا ان الطيران الروسي دمر الاسبوع الماضي 37 هدفا مرتبطا باستخراج وتصفية النفط في سوريا و17 قافلة من الشاحنات-الصهاريج ما يرفع عدد شاحنات نقل النفط المدمرة منذ نهاية ايلول/سبتمبر الى اكثر من الفين.

وتتهم دول عدة منها روسيا والعراق تركيا بالتورط في تهريب النفط الذي يستخرجه تنظيم الدولة الاسلامية ويعتبر من احد الموارد الرئيسية لتمويل التنظيم المتطرف.

وذهبت موسكو حتى الى حد توجيه اتهام مباشر للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وافراد اسرته بالتورط في ذلك ووصف الاخير هذه الاتهامات ب"الاكاذيب" ووعد بالاستقالة في حال ثبتت.

من جهتها رأت واشنطن ان كمية النفط التي ينقلها تنظيم الدولة الاسلامية الى تركيا "غير مهمة" اقتصاديا واتهمتها موسكو بالسعي الى "التستر على هذه الاعمال".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب