محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 06:49 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:49

تكريم للصحافيين الروس الثلاثة مراسل الحرب اورخان جمال وصحافي التوثيق الكسندر راستورغوييف والمصور كيريل رادتشينكو امام "البيت المركزي للصحافيين" في موسكو في 01 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)