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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 02:16 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:16

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يرحب بوزير خارجية لبنان جبران باسيل في موسكو في 20 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)