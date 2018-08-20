موسكو تتهم الامم المتحدة بعرقلة إعادة إعمار سوريا
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وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يرحب بوزير خارجية لبنان جبران باسيل في موسكو في 20 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا في الوقت الذي يدعو فيه النظام السوري، بدعم من موسكو، اللاجئين السوريين للعودة الى بلادهم.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل في ختام محادثات بين الاثنين "نشرت الدائرة السياسية للأمانة العامة للامم المتحدة ووزعت عبر نظام الأمم المتحدة مذكرة سرية تمنع منظمات تابعة لهذا النظام (الأممي) من المشاركة في أي مشروع يعمل على إنهاض الاقتصاد السوري".
وأوضح أن المنظمات الأممية المعنية تهتم "حصرا بتقديم المساعدات الانسانية".
وقال لافروف مخاطبا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "لماذا لم يبلغ مجلس الامن بهذا الامر وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف موضوعي للوضع على الارض؟ آمل بأن يوضح الأمر".
قدمت روسيا دعما عسكريا حاسما للنظام السوري ابتداء من نهاية العام 2015 أتاح له السيطرة حاليا على نحو ثلثي مساحة سوريا.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 5،6 مليون شخص.
وتابع لافروف "خلال الشهر الماضي غادر نحو سبعة الاف لاجىء لبنان وعادوا الى سوريا. ونحن نواصل جهودنا في هذا الاتجاه".
وقال الوزير الروسي ايضا "ان الظروف لتحقيق ذلك باتت قائمة وتتحسن، وأنا أتكلم عن قرارات اتخذت في نهاية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي" على البحر الاسود والذي عقد في كانون الثاني/يناير الماضي.
من جهته قال الوزير باسيل إن "موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون أي ربط بين العودة والحل السياسي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب