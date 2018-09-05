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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 11:01 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:01

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تتحدث الى الاعلام في موسكو في 29 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)