هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 12:35 م

ساحة شبه خالية في وسط موسكو في 30 آذار/مارس 2020.

دخلت موسكو الاثنين اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد فيما أعلنت عدة مناطق روسية أنها ستطبق اجراءات مماثلة بعد دعوة من رئيس الوزراء الروسي في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار الأمر بفرض العزل معلنا عن فترة اجازة من 28 آذار/مارس حتى 5 نيسان/ابريل وداعيا الروس الى "البقاء في المنازل".

وقرر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبانين في نهاية المطاف مساء الاحد ان يحد من التنقلات وخصوصا أن سكان موسكو استفادوا من الطقس الجيد في نهاية الاسبوع للخروج الى متنزهات المدينة بدون الاخذ بالاعتبار توصيات التباعد الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين إن "الوضع خطير بدون شك ويجب أن يتصرف الجميع بطريقة مناسبة" مؤكدا ان الرئاسة موافقة على قرار رئيس بلدية العاصمة.

وأحصت روسيا رسميا 1836 حالة إصابة بينها أكثر من 1200 في موسكو وتسع وفيات.

- ثانوي-

وأضاف بيسكوف للصحافيين "لقد عمدنا الى تقييم العواقب الاقتصادية" للعزل التام فيما تتخوف قطاعات السياحة والنقل الجوي والترفيه من الافلاس رغم سلسلة اجراءات دعم اقتصادي أعلنها بوتين.

وتابع "لكن كل التقييم الاقتصادي ثانوي مقارنة مع المهمة الرئيسية المتمثلة بحماية صحة المواطنين".

في ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه مقفرة لكن كان هناك الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد.

وقالت ليودميلا وهي صيدلانية في وسط المدينة لوكالة فرانس برس "هناك حاليا عدد أقل بكثير من الناس هنا، هذا أمر جيد، الناس يدركون أنه من الضروري البقاء في المنزل".

كما كان متنزه في وسط المدينة فارغا بشكل غير اعتيادي، وكانت أمراة تسير مع كلبها فيما كانت سيارات الشرطة في الشوارع المجاورة تنتقل ببطء كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي أحد أحياء جنوب موسكو، شوهد العديد من المارة في الشوارع.

وقال ثلاثة شبان لمراسلة وكالة فرانس برس "اذا بقينا في المنزل مع أهالينا، فسنموت بشكل أسرع بكثير من الاصابة بفيروس كورونا المستجد" متحدين بذلك اجراءات العزل وكذلك الأمر بابقاء مسافة متر ونصف المتر بين الاشخاص.

وسمح لسكان موسكو البالغ عددهم 12 الى 16 مليون شخص بحسب التقديرات بالخروج من منازلهم للتوجه الى العمل أو للطوارىء الطبية والتزود من السوبرماركت الاقرب او التوجه الى الصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة.

كما يحق لهم الخروج لرمي النفايات ولأخذ الكلب في نزهة على مسافة مئة متر في محيط منازلهم. واتخذت ضواحي العاصمة اجراءات مماثلة.

ويفترض أن تمنح أذونات خاصة قريبا للاشخاص الذين يعفون من اجراءات العزل.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين صباح الاثنين المناطق الأخرى في روسيا الى الاستعداد لاتخاذ اجراءات مماثلة.

- مراقبة -

وأكد رئيس الحكومة الروسية "مهمتنا الرئيسية هي التقليل من مخاطر انتشار الفيروس".

وأعلنت عدة مناطق في سياق ذلك عن اجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها موسكو.

الى جانب موسكو وضواحيها، أعلنت ست مناطق على الأقل مثل جيب كالينينغراد الروسي على بحر البلطيق انها ستتبع في الايام المقبلة نموذج العاصمة موسكو.

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام اجراءات العزل بفضل "نظام مراقبة ذكي" بحسب السلطات أي شبكة كاميرات للتعرف على الوجه سبق ان استخدمت للتحقق من تطبيق اجراءات عزل مختلفة فرضت تدريجيا منذ مطلع آذار/مارس.

وقال سوبيانين كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "آمل أن يكون لدينا بحلول نهاية الأسبوع أنظمة معلوماتية تتيح لنا تأمين مراقبة شبه تامة لتنقلات المواطنين".

والاثنين أغلقت روسيا بالكامل حدودها لمنع انتشار كوفيد-19، ولا تزال متاجر المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة فقط في البلاد منذ 28 آذار/مارس.

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