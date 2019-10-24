هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 11:58 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) يصافح نظيره الصربي الكساندر فوشيتش (يسار) لدى بدء لقائهما على هامش قمة في بكين بتاريخ 26 نيسان/ابريل 2019

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أرسلت كتيبة من منظومة صواريخ "إس-400" وأنظمة "بانتسير" المضادة للطائرات إلى بلغراد في أول تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في صربيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم نشر الأنظمة في قاعدة باتاينيتشا خارج العاصمة في إطار التدريبات التي ستجري من 23 حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وهذه المرة الأولى التي ستظهر فيها أنظمة "إس-400" و"بانتسير" في مناورات عسكرية خارج روسيا، وفق البيان.

وستنفّذ وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية والصربية مهمات مختلفة بشكل مشترك تشمل الكشف عن وتدمير "جميع أنواع الأهداف الجوية للقوات المعادية".

وتأتي التدريبات بعد المرحلة الأولى من المناورات الدفاعية الجوية الروسية الصربية المشتركة "الدرع السلافي 2019" التي جرت في مقاطعة أستراخان الروسية في أيلول/سبتمبر.

وبلغراد أبرز حليفة موسكو على أطراف أوروبا. واستُقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة عندما سافر إلى البلاد في كانون الثاني/يناير.

ورغم سعي صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها حافظت على علاقاتها الجيدة مع روسيا.

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