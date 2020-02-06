هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 05:09 م

رفضت روسيا، حليفة الدول المصدرة للنفط في منظمة اوبك، الخميس توصية لجنة تقنية بخفض اكبر للانتاج للحد من تراجع الاسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق وسائل اعلام.

وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي لدول اوبك وحليفتها روسيا في فيينا، رفضت موسكو دعم اقتراح بخفض انتاج النفط بواقع 600 الف برميل اضافي يوميا، وفق ما قالت مصادر لوكالة تاس الروسية للانباء ولصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت الوكالة والصحيفة ان روسيا طلبت تمديد المفاوضات.

وذكرت وول ستريت جورنال ان السعودية ارادت الحصول على تقليص اضافي يراوح بين 800 الف ومليون برميل يوميا وعرضت تسوية تقضي بخفض 600 الف برميل، لكنها لم تنجح.

واثار وباء كورونا المستجد قلق عدد من الدول المنتجة للنفط وخصوصا تلك التي تعول على النمو الاقتصادي الصيني. وتشتري بكين اكثر من ثلثي حاجتها من الخام من دول اعضاء في اوبك وحلفاء لها.

والسعودية هي اول مصدر للنفط الى الصين تليها روسيا.

وبعدما تراجعت بنسبة تزيد على 15 في المئة منذ بداية العام، انتعشت اسعار النفط بعض الشيء في انتظار توصيات اجتماع اوبك وحلفائها.

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