موسكو تضيف أفرادا وشركات الى لائحة عقوباتها على أوكرانيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 05:32 م

أبراج الكرملين في موسكو في 26 نيسان/ابريل 2018

اضافت روسيا الثلاثاء 245 شخصا وشركات الى قائمة عقوباتها الاقتصادية على أوكرانيا، وسط تجدد التوتر بين البلدين.

وبموجب مرسوم وقعه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، أضيف 245 فردا وسبع شركات الى قائمة سوداء أولى نشرت بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وخصوصا في قطاعي الطاقة والدفاع.

وبذلك، باتت العقوبات الاقتصادية الروسية تطاول 567 شخصا و75 شركة اوكرانية.

واكد مدفيديف عبر تويتر أن هذه الاجراءات الجديدة إتخذت "دفاعا عن مصالح الحكومة والشركات والمواطنين في روسيا".

ويستمر تدهور العلاقات بين موسكو وكييف منذ 2014، وقد تجدد نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعدما احتجز خفر السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية اوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم.

وتشمل العقوبات الروسية الجديدة التي أعلنت الثلاثاء شركات في قطاعي الدفاع والطاقة، اضافة الى شركة تأمين. وبين الافراد المستهدفين رئيس بلدية اوديسا (جنوب) وموظفون اوكرانيون كبار.

ومنذ اندلاع النزاع في اوكرانيا، اتخذت كييف اجراءات تحد من علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع روسيا بعدما كانت شريكا رئيسيا لها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وشملت القائمة الروسية السوداء الاولى النجل البكر للرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، إضافة الى رئيسي الوزراء السابقين ارسيني ياتسينيوك ويوليا تيموشنكو التي ستترشح ضد بوروشنكو في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام المقبل.

وأسفر النزاع في شرق اوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو عن اكثر من عشرة الاف قتيل منذ 2014.

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