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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 08:47 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 08:47

الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عند وصولها الى اجتماع في مقر وزارة الخارجية في موسكو في 22 تشرين الأول/اكتوبر 2018 (afp_tickers)