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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 04:17 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:17

لافروف خلال اجتماع في موسكو مع نظيره السوري وليد المعلم الخميس في 30 اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)