هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 07:25 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين في موسكو في 30 كانون الثاني/يناير 2020.

عادت الإسرائيلية-الأميركية نعمة يسسخار إلى إسرائيل مساء الخميس بعد حصولها على عفو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حدث شكّل مدعاة سرور لبنيامين نتانياهو الذي كان التزم بإعادتها مع اقتراب انتخابات حاسمة لحياته السياسية.

ومثّل حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى موسكو خلال الإفراج عن الشابة يسسخار، فرصة للتباحث مع بوتين بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون فيما لم تعلّق عليها موسكو بعد بشكل تفصيلي.

وشكر نتانياهو بوتين "باسم إسرائيل بأسرها" لقراره "السريع". وقال إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا أفضل من أي وقت مضى".

من جهته، قال بوتين إنه "يتمنى الأفضل" للشابة، فيما توجه نتانياهو إلى يسسخار ووالدتها اللتين بدت عليهما السعادة قبيل سفرهما من موسكو إلى تل أبيب، قائلا "إننا مسرورون جداً برؤيتك. الآن ستعودين إلى ديارك".

ووصلت نعمة يسسخار ووالدتها ورئيس الوزراء الإسرائيلي وفريقه مساء الخميس إلى مطار بن غوريون في تل ابيب، وسط تجنبها للكاميرات.

ولكنها صرحت بشكل مقتضب للقناة 13 الإسرائيلية "أريد فقط أن اقول شكراً للجميع لدعمكم. ما زلت مصدومة بالوضع برمته".

وكان مصير نعمة يسسخار التي حكم عليها في روسيا بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام في قضية "تجارة مخدرات"، أثار موجة تعاطف في إسرائيل، فيما كانت المباحثات بين البلدين قد استمرت لعدة اسابيع لضمان الإفراج عنها.

ويبدو الإفراج عن الشابة، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي عن خطته للسلام في الشرق الاوسط التي تلقتها إسرائيل بترحيب شديد، بمثابة انتصارين يسجلان لنتانياهو المتّهم بقضايا فساد وسيسعى للبقاء في الساحة السياسية خلال انتخابات الثاني من آذار/مارس.

-"كل شيء سيكون على ما يرام"-

وأوقفت نعمة يسسخار في نيسان/أبريل 2019 خلال عبورها في مطار موسكو أثناء رحلة من إسرائيل إلى الهند، وذلك بعد العثور على تسعة غرامات من القنب الهندي في حقيبتها.

وشددت نعمة على براءتها أثناء استئناف الحكم في كانون الأول/ديسمبر، ونددت بـ"عبثية" الاتهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين شكر بوتين الأربعاء على "حكمة ورأفة قراره" بالعفو عن الشابة، مشيداً أيضاً ب"العمل المهمّ والجدير بالتقدير" الذي قام به نتانياهو.

وظهر الرئيس الروسي أثناء زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي لمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي، أمام عدسات الكاميرات مع والدة نعمة ونتانياهو.

وقال بوتين إنه أكد لوالدة الشابة أن "كل شيء سيكون على ما يرام". وكانت يافا يسسخار أكدت أن الرئيس الروسي وعدها بأنه "سيعيد ابنتها إلى المنزل"، فيما قالت الخميس إنّ "الحلم صار حقيقة".

وكانت وسائل إعلام روسية وإسرائيلية أشارت في تشرين الأول/اكتوبر إلى امكانية مبادلة نعمة يسسخار بالمواطن الروسي أليكسي بوربون الموقوف في إسرائيل منذ العام 2015 وتتهمه الولايات المتحدة باختراق إلكتروني وكانت تطالب بتسلّمه.

وسُلّم لواشنطن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتسليم كنيسة القديس الكسندر في القدس لموسكو، وهي تتبع للكنيسة الأرثوذكسية وكانت روسيا تطالب بها.

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