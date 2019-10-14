هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 09:24 ص

يختتم موسم جوائز نوبل عام 2019 الذي لم يكافىء الا امرأة واحدة هي الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك التي نالت جائزة الآداب عن سنة 2018، الاثنين باعلان جائزة الاقتصاد التي كانت حكرا على الرجال على مدى نصف قرن من قيامها، باستثناء واحد.

جائزة الاقتصاد وهي أحدث جوائز نوبل، تعرف رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" التي انشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وستعلن الجائزة عند الساعة 9,45 ت غ في ستوكهولم.

وجائزة الاقتصاد قد تكون الاسهل للتوقعات حيث يكون الفائز عموما في عمر فوق 55 عاما وابيض ومن الجنسية الاميركية. وفي السنوات العشرين الماضية، كان ثلاثة أرباع الفائزين تنطبق عليهم هذه المواصفات.

وعلى غرار الجوائز الاخرى لم تتسرب اي توقعات حول خيار الاكاديمية الملكية السويدية التي تمنح الجائزة قبل اعلانها، لكن المحللين اشاروا الى الاميركي-الاسرائيلي جوشوا انغريست الاستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة والمتخصص في اقتصاد التعليم والعمل.

وبين الاسماء المتداولة أيضا الاسرائيلي الحنان هلبمان الاستاذ في هارفرد والاميركي جين غروسمان الاستاذ في برينستون بحسب الخبير الاقتصادي في جامعة لينه في السويد اوبير فروملي ردا على اسئلة وكالة الانباء السويدية. وكلاهما عمل في مجال النمو والتجارة.

وتختتم جائزة الاقتصاد موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الاداب للبولندية توكارتشوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 2019 الى النمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة نال رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد مهندس المصالحة مع اريتريا ورائد الاصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالى 830 ألف يورو).

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك