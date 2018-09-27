محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 07:53 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:53

موظفون لدى الأونروا كبلوا أيديهم وارتدوا ملابس الاعدام البرتقالية خلال احتجاج على صرف نحو الف موظف في مدينة غزة في 19 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)