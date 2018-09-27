موظفو الأونروا يغلقون مقرها في غزة اعتبارا من الأحد احتجاجا على فصل المئات
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موظفون لدى الأونروا كبلوا أيديهم وارتدوا ملابس الاعدام البرتقالية خلال احتجاج على صرف نحو الف موظف في مدينة غزة في 19 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخميس إغلاق المقر العام للوكالة في مدينة غزة احتجاجاً على فصل مئات الموظفين بشكل كلي أو جزئي بسبب أزمة التمويل.
وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافي إن الاتحاد قرر "إغلاق المقر في وجه الموظفين الأحد القادم وحتى إشعار آخر. كما قرر الاتحاد الإضراب العام يومين الثلاثاء والأربعاء القادمين".
ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.
وتواجه الأونروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.
وفي 19 أيلول/سبتمبر، شارك آلاف العاملين في الاونروا في اعتصام أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على فصل أو تقليص عقود مئات من موظفيها، بعد سلسلة تحركات مماثلة.
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة بينهم 9900 في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس الاونروا في القطاع.
وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثية وتموينية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير حيث تبلغ نسبتهم نحو 70% من سكانه.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 1,8 مليون نسمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب