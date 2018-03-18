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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 07:52 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:52

رعايا فرنسيون في اسرائيل ينتظرون امام قنصلية بلادهم في نتانيا للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 ايار/مايو 2017 (afp_tickers)