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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 09:26 ص 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:26

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس الدول الاعضاء إلى "تحمل المزيد من المسؤولية" وضمان استمرار عملية الاتحاد لانقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط.

وتعتزم روما الطلب من الاتحاد تعديل قواعد مهمة صوفيا -- التي تقودها ايطاليا حاليا - وتناوب موانئ إنزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في مياه المتوسط، مع توقعات بأن تكون فرنسا واسبانيا على رأس الدول التي سيطلب منها استقبال المهاجرين.

وفي الوقت الحالي ترسو جميع السفن التي تحمل المهاجرين الذين يتم انقاذهم في ايطاليا، إلا أن حكومة اليمين القومية الايطالية الجديدة تقول أنها يجب ألا تتحمل العبء لوحدها وأن الوقت حان لكي تتحمل دول الاتحاد الاوروبي الأخرى حصتها من المهاجرين.

وفي تصريحات قبل المحادثات غير الرسمية لوزراء دفاع الاتحاد الاوروبي، دعتهم موغيريني الى "التصرف بشكل بناء" للعمل على مواصلة المهمة.

وقالت قبل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا "حتى الآن لم يتم التوصل الى توافق .. لا يمكنا أن نترك عملية الاتحاد الاوروبي دون توضيح للقواعد الواجب اتباعها".

وأضافت "سيكون من الجيد أن تتحمل الدول الاعضاء المزيد من المسؤولية .. المهم أن نتمكن من الابقاء على العملية مستمرة .. فهي تعتبر انجازا كبيرا لجميع دول الاتحاد الاوروبي".

وصرحت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير لين أن عملية صوفيا تنتهي بنهاية العام، مؤكدة أنها تتوقع من قادة الاتحاد الاوروبي حل كيفية توزيع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى اوروبا وتقبل طلبات لجوئهم بين دول الاتحاد وكيف يمكن اعادة من ترفض طلباتهم إلى بلادهم.

وقالت "هذه مسألة على رأس أجندة قادة الاتحاد الاوروبي على كل حال .. ولذلك أتوقع أن يتم حلها في الخريف".

وسيلتقي قادة الاتحاد الاوروبي في مدينة سالزبورغ النمساوية في أيلول/سبتمبر لمناقشة أزمة المهاجرين. وتتولى النمسا حاليا الرئاسة الدولية للاتحاد الاوروبي.

وأطلقت عملية صوفيا في حزيران/يونيو 2015 في أعقاب سلسلة من حوادث السفن القاتلة ومنذ ذلك الوقت انقذت آلاف المهاجرين من مياه المتوسط.

وبحسب صحيفة "لا ستامبا" فإن إيطاليا تطالب بتناوب نزول المهاجرين بين موانئ دول الاتحاد الاوروبي على المتوسط بتركيز خاص على فرنسا واسبانيا وبحيث تحصل اليونان ومالطا كذلك على حصتهما من المهاجرين.

وفي وقت لاحق من الاربعاء قالت وزيرة الدفاع الايطالية أن الكرة الان في ملعب الاتحاد الاوروبي.

وقالت "من خلال قبول الاقتراح فإنه ستتاح للاتحاد الاوروبي فرصة أن يظهر أنه مجتمع حقيقي له قيم ونوايا، وبرفض الاقتراح فإنه سينكر مبادئه الأساسية".

وبدأت إيطاليا في إعادة سفن المهاجين الذين يتم انقاذهم في البحر في حملة لإجبار دول الاتحاد الاوروبي الاخرى على أخذ حصتها من المهاجرين.

والاسبوع الماضي هددت ايطاليا بوقف مليارات اليورو من تمويل الاتحاد الاوروبي بسبب هذه المسألة، متهمة أوروبا يعدم مساعدتها في قضية تدفق المهاجرين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب