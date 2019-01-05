موفد الأمم المتحدة يصل إلى اليمن لترسيخ وقف إطلاق النار في الحديدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 01:29 م

موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث عند وصوله الى صنعاء في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وصل موفد الأمم المتحدة لليمن إلى العاصمة صنعاء السبت لإجراء محادثات بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يجري مارتن غريفيث محادثات في صنعاء مع قادة المتمردين الحوثيين، على أن يتوجه لاحقا إلى الرياض للاجتماع بمسؤولين حكوميين يمنيين.

وسيجري غريفيث محادثات أيضا مع رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت بحسب الامم المتحدة.

وتأمل الامم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي احرز خلال محادثات السويد في كانون الاول/ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد، فقد وافق المتمردون على اعادة الانتشار من الحديدة. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وبحسب الامم المتحدة فان وقف الاعمال العدائية لا يزال صامدا في الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة الى مجلس الامن الدولي اتهمت فيها المتمردين بعدم التزام وقف اطلاق النار في حين اتهم المتمردون التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ طلعات على علو منخفض فوق المدينة.

ويرتقب أن يستمع المجلس الى تقرير من غريفيث الاسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.

ويسيطر المتمرّدون الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية. والتزمت القوات الموالية للحكومة الانسحاب من أجزاء من المدينة كانت قد سيطرت عليها.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

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