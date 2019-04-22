هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 07:02 م

مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في طرابلس في مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في 6 نيسان/أ[ريل 2019

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دو جاريك أن الموفد الأممي الى ليبيا غسان سلامة كان موجودا في تونس الاثنين، حيث التقى وزير الخارجية خميس جهيناوي، إلا أنه لم يحدد ما اذا كان سلامة سيتوجه الى ليبيا.

وقال المتحدث في تصريحه اليومي "إن الممثل الخاص غسان سلامة يواصل جهوده لنزع فتيل التوتر في ليبيا".

وأضاف أن المسؤولين التونسي والأممي اعتبرا بعد اللقاء أن "العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحل الازمة في ليبيا".

وردا على سؤال عما إذا كان سلامة سيشارك في القمة الإفريقية التي تعقد الثلاثاء بشكل طارىء في القاهرة حول ليبيا، قال دو جاريك إنه غير قادر على تقديم معلومات بهذا الشأن في الوقت الحاضر.

وكان البيت الابيض كشف الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب تحادث هاتفيا في الخامس عشر من نيسان/ابريل مع المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته منذ الرابع من نيسان/ابريل هجوما على العاصمة طرابلس لانتزاعها من القوات التابعة لرئيس الحكومة المعترف بها دوليا فايز السراج.

ووجه سلامة انتقادا شديد اللهجة الاسبوع الماضي لهجوم قوات المشير حفتر على طرابلس، واعتبره بمثابة "انقلاب".

وكرر دو جاريك الاثنين أن "حكومة طرابلس لا تزال تحظى باعتراف الامم المتحدة"، وذلك ردا على سؤال عما يتردد عن دعم واشنطن للمشير حفتر.

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