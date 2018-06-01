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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 05:16 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 17:16

لافتة باسم "الممر الانساني" لجمعية سانت ايجيديو في روما في الذكرى الخمسين لتأسيس الجمعية في 11 اذار/مارس 2018

ستقدم موناكو مساعدة مالية على مدى ثلاث سنوات لدعم "الممر الانساني" الذي وضعته جمعية "سانت ايجيديو" الكاثوليكية والهادف الى نقل لاجئين من لبنان الى ايطاليا، بحسب ما اعلنت الامارة الجمعة.

وستقدم موناكو، المعروفة بالملاذات الضريبية وصغر مساحتها والتي تستقبل نحو خمسين لاجئا، مساعدة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون يورو حتى كانون الثاني/يناير 2021.

وبدأ البرنامج في شباط/فبراير 2016 على أن يستفيد منه لاجئون سوريون في لبنان واتسع ليشمل إحضار اريتريين لاجئين اليوم في إثيوبيا.

وسمح البرنامج، الذي اطلقته جمعية "سانت ايجيدو" بالتعاون من اتحاد الكنائس الانجيلية في ايطاليا وكنيسة كانتون دو فو في سويسرا، بوصول نحو الف لاجئ سوري من لبنان.

هذه المبادرة التي تدعمها فرنسا، وبلجيكا، وأندورا، وسان مارينو، تهدف الى الحؤول دون استخدام اللاجئين قوارب متهالكة لمحاولة عبور البحر المتوسط الى اوروبا، كما المساعدة في اندماجهم بعد وصولهم.

وتقدم موناكو القريبة من الحدود الايطالية التي تشهد منذ 2015 تدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين، مساعدتها لمدينة فينتيميلي عند الحدود الايطالية الفرنسية.

ومنذ 2017 يتوجه متطوعون في الصليب الاحمر في موناكو الى مخيمات الصليب الاحمر التي اقامتها السلطات الايطالية للاجئين في مدينة فينتيميلي.

ويقيم هؤلاء نقطة استعلامات في محطة قطارات المدينة ويؤمنون الوصول الى المخيم من خارج فينتيميلي حيث تتولى الامارة ادارة المرفأ.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب