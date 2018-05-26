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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 01:12 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 01:12

صورة وزعها البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية الجنوبية) في 26 أيار/مايو 2018 تظهر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل انعقاد قمتهما الثانية في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أعرب خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين السبت عن أمله في أن تشكل القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناسبة لانهاء عقود من المواجهة.

وقال مون للصحافيين إن كيم "أعرب ايضا عن أمله في وضع حد لتاريخ من الحرب والمواجهة من خلال نجاح القمة الكورية الشمالية-الاميركية والتعاون في سبيل السلام والازدهار"، مشيرا الى انه اتفق والزعيم الكوري الشمالي على الالتقاء مجددا "اذا اقتضى الامر".

وكانت كوريا الشمالية اعلنت ان زعيمها والرئيس الكوري الجنوبي تعهدا خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين السبت عقد "لقاءات متكررة في المستقبل"، مشيرة الى رغبة كيم "الثابتة" بعقد قمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيمين "اتفقا على الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل (...) وأكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

واضافت ان "كيم جونغ-اون شكر مون جاي-إن على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة المقررة في 12 حزيران/يونيو بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، وعبّر عن رغبته الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية".

وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، عاد الرئيس الاميركي وأعلن أن اللقاء لا يزال ممكنا انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

وفي تصريحه للصحافيين قال الرئيس الكوري الجنوبي انه حض الطرفين الاميركي والكوري الشمالي على "ازالة سوء التفاهم من خلال الاتصال المباشر، وعلى إجراء حوار كاف مسبقا من خلال مفاوضات على مستوى العمل بشأن جداول الأعمال التي سيتم الاتفاق عليها في القمة".

واضاف مون إن "الزعيم كيم وافق على ذلك".

وأكد الرئيس الكوري الشمالي ان كيم أعاد التأكيد على التزامه التخلي عن أسلحته النووية ولكنه ابدى في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بأمن نظامه إذا ما اتخذ مثل هذه الخطوة.

وقال مون "اكد كيم مجددا ان لديه تصميما حازما تجاه نزع السلاح النووي بالكامل".

واضاف ان "الموضوع الذي لم يكن متأكدا منه لم يكن نزع السلاح النووي بل دواعي القلق بشأن ما إذا كان بامكانه ان يثق في أن الولايات المتحدة ستنهي سياستها العدائية وستضمن أمن نظامه عندما ينزع الشمال أسلحته النووية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب