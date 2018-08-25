محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 04:31 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:31

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس اذربيجان الهام علييف خلال لقائهما في باكو في 25 اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)