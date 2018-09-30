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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 02:40 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:40

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في لقاء في بروكسل اثناء اجتماع لحلف الأطلسي في 11 تموز/يوليو 2018. (afp_tickers)