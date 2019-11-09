هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 01:16 م

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تضع شمعة عند النصب التذكاري لجدار برلين خلال إحياء الذكرى الـ30 على سقوطه، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

حضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مشاركتها السبت في إحياء الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، أوروبا على الدفاع عن قيمها الأساسية على غرار "الحرية والديموقراطية" في ظل التحديات المتنامية.

وقالت في كلمة القتها في كنيسة المصالحة التي تمثّل أحد الأماكن المعبّرة عن ذاكرة الانقسام الذي شهدته المدينة، إنّ "القيم التي تقوم عليها أوروبا، الحرية والديموقراطية والمساواة ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان (...) تحتاج إلى الدفاع عنها دوماً".

وأضافت أنّه "لا بد من التعهد في المستقبل" بالدفاع عن تلك القيم، في الوقت الذي يواجه نموذج الديموقراطية الليبرالية مزيدا من التحديات على الصعيد العالمي.

ويتابع الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن الأوضاع في دول في شرق القارة، مثل المجر أو بولندا، بسبب عدم الامتثال التام لموجبات دولة القانون، وذلك رغم أنّ هاتين الدولتين كانتا رياديتين في مواجهة قيود الكتلة الشرقية في ثمانينات القرن الفائت.

-الديموقراطية "موضع جدل"-

ويأتي إحياء الذكرى ال30 لسقوط جدار برلين في وقت تتصاعد فيه النزعات القومية.

ولاقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيزور برلين مساء الأحد، موقف المستشارة الألمانية في معرض إشادته بالمتظاهرين في شرق ألمانيا الذين اسقطوا الجدار في خريف 1989.

وكتب على موقع تويتر "لنرتق إلى مستوى شجاعة (أولئك المتظاهرين) وما تعهدوا به".

بدوره، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في كلمة ألقاها بحضور رؤساء بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا، وهي دول شهدت في الماضي إرهاصات سقوط الستار الحديدي في أوروبا، إنّ "الديموقراطية الليبرالية (باتت) موضع جدل وإعادة نظر".

وكانت صور الألمان المبتهجين بإسقاط الجدار جابت العالم قبل ثلاثين عاماً. ومثّلت ضربات الفؤوس في الجدار الاسمنتي الممتد لنحو 150 كلم، نهاية حقبة تاريخية شهدت انقساماً بين كتلتين في ظل الحرب الباردة، كما أنّ سقوطه أحيا الأمل بمرحلة طويلة من الرخاء والوحدة.

غير أنّ تلك الآمال تتبدد في الوقت الراهن، في ظل مؤشرات الى حرب باردة بين الغربيين من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حض الجمعة في برلين الدول الغربية على "الدفاع عن ما جرى اكتسابه بصعوبة في 1989"، وعلى "إدراك أننا في منافسة محورها التنافس القيمي مع أمم تفتقد للحرية"، مشيراً خصوصا إلى الصين وروسيا.

-حلف شمال الاطلسي-

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بألمانيا التي وصفها بأنّها واحد "من أثمن الحلفاء". وقال في بيان إنّ "الحرب الباردة انتهت منذ زمن طويل، ولكن الأنظمة الاستبدادية في العالم تستمر في استخدام أساليب القمع العائدة إلى التوتاليتارية على النسق السوفياتي".

واضاف "سنواصل العمل مع ألمانيا (...) لضمان عدم انطفاء شعلة الحرية".

غير أنّ العلاقات الأميركية الألمانية تشهد فتوراً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وهو يتهم برلين بشكل متكرر بأنّها شريك "فاشل".

وتكثر في الآونة الأخيرة المسائل الإشكالية بين الحلفاء في الغرب. وبرز قبل يومين من إحياء الذكرى موقف الرئيس الفرنسي الذي أثار اضطراباً بقوله إنّ حلف شمال الأطلسي في "موت سريري".

وردّت ميركل بطريقة حادة أنّها لا تشاطر ماكرون رؤيته "الراديكالية" وحكمه "غير المناسب".

وعلى الصعيد الألماني الداخلي، تبدو ألمانيا بعيدة من إظهار التفاؤل نفسه الذي ساد قبل 30 عاماً.

ولا يزال الصدع السياسي والاقتصادي بين الشرق والغرب الأغنى في البلاد ماثلاً، خصوصا في ظل نجاح اليمين المتطرف عبر حزب "البديل لألمانيا" في جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة، حيث يعتبر كثر أنّهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

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