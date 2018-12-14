ميركل تدعم إجراءات ماكرون لاستيعاب تحرك السترات الصفراء

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:39 م

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تعقد مؤتمرا صحافيا في ختام قمة للاتحاد الاوروبي في بروكسل في الرابع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2018

قدمت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة دعمها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد الإجراءات التي اتخذها لاستيعاب تحرك السترات الصفراء.

وردا على سؤال في ختام قمة بروكسل الاوروبية، حول ما أعلنه الرئيس الفرنسي لتهدئة الاحتجاجات في فرنسا، قالت ميركل "لقد قدم بعض الاقتراحات المدروسة بشكل جيد للرد على شكاوى الناس".

وأعربت ميركل أيضا عن "إقتناعها" بأن "الرئيس الفرنسي ماكرون سيواصل برنامجه بشأن الإصلاحات"، بموازاة الإجراءات التي أعلن عنها لاستيعاب أزمة السترات الصفراء.

واعتبرت ميركل أن هذا البرنامج "جيد لفرنسا وخاصة للحد من البطالة لدى الشبان".

وستبلغ كلفة الاجراءات التي اتخذها ماكرون الاثنين نحو عشرة مليارات يورو، ويمكن ان تجعل العجز الفرنسي يتجاوز نسبة 3 % من إجمالي الناتج الداخلي، وهي النسبة التي يسمح بها الإتحاد الأوروبي.

وعن حركة السترات الصفراء، قالت ميركل "إن إمكانية التظاهر جزء من الديموقراطية، وهذا يعني أيضا أنه لا يجوز استخدام العنف".

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