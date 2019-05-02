هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 02:21 م

اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تقوم بجولة قصيرة في منطقة الساحل، امام طلاب جامعة واغادوغو الخميس، ضرورة ان تتبنى اوروبا موقفا مشتركا حيال الأزمة الليبية التي سهلت بروز مجموعات جهادية مسلحة في منطقة الساحل.

وتزامنت زيارة المستشارة لعاصمة بوركينا فاسو مع قمة رؤساء مجموعة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتنفذ عملية عسكرية ردا على الهجمات الجهادية المتكررة في الساحل.

وقالت المستشارة "يتعين علينا ان نعمل الان على حل سياسي في ليبيا (...) الامر الذي سيكون مهما لمستقبل المنطقة. وما شرحه لي رؤساء مجموعة الساحل مرة اخرى امس (الاربعاء)، وهم محقون في قولهم، ان على اوروبا الاتفاق على المقاربة، لأن ثمة دائما وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي. سأقوم بكل ما في وسعي ليكون الموقف الايطالي والفرنسي منسقا، ولا تكون ثمة اصوات ومواقف مختلفة في اوروبا".

واضافت "لن نجد حلا لليبيا وحدنا كأوروبيين، سنحتاج إلى خبرة الاتحاد الأفريقي، رغم ان الاتحاد الأفريقي حذر دائما، وحذرنا ايضا دائما من التدخل في ليبيا، الا ان علينا الان ان نفكر معا في المستقبل".

وردا على اسئلة للطلاب حول الأمن والأزمة الليبية، أعربت المستشارة عن أسفها لامتناع المانيا عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول ليبيا. وقالت "ألمانيا كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن... في ذلك الوقت، امتنعنا عن التصويت (...) لست واثقة بانها كانت فكرة جيدة".

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