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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 07:21 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:21

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين في 22 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)