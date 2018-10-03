ميركل تصل الى إسرائيل في زيارة ل24 ساعة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في برلين في الرابع من حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
وصلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مساء الاربعاء الى اسرائيل في زيارة تستمر ل24 ساعة يرافقها عدد من الوزراء، وفق ما افادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية.
وتعود آخر زيارة لميركل الى شباط/فبراير 2014 علما بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو زار برلين مرارا منذ ذلك التاريخ.
وستتناول ميركل العشاء مع نظيرها الاسرائيلي بعد اسبوع من انتقاد نتانياهو للاوروبيين متهما اياهم بالتساهل حيال ايران.
ولم تخل العلاقة بين البلدين من ازمات، كان آخرها العام 2017 حين الغى نتانياهو لقاء مع وزير الخارجية آنذاك سيغمار غابرييل لانه حرص على لقاء منظمات غير حكومية معروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الاسرائيلية.
وقال راينر برول المتحدث باسم الخارجية الالمانية ان "اجراءنا مشاورات حكومية سيشارك فيها العديد من الوزراء يظهر ان علاقاتنا مع دولة اسرائيل متعددة ووثيقة وجيدة".
وتلتقي ميركل الخميس رجال اعمال اسرائيليين والمانا اضافة الى طلاب في جامعة حيفا (شمال).
وستزور ايضا على جاري عادتها نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة في القدس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب