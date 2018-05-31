ميركل تعتبر ان الرسوم الاميركية "غير قانونية" وتخشى "مخاطر التصعيد"
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ميركل خلال مؤتمر صحافي في لشبونة الخميس في 31 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس ان الرسوم الجمركية التي قررت الحكومة الاميركية فرضها على واردات الصلب والالمنيوم "غير قانونية" معربة عن قلقها ازاء "مخاطر التصعيد".
وقالت في بيان "ترفض الحكومة الألمانية (هذه الضرائب). نعتقد أنها غير قانونية" وأن قرار فرضها "يحمل في طياته مخاطر حدوث تصعيد سيلحق اضرارا بالجميع في النهاية".
وهذا اول رد فعل لميركل على قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاء الموقت الممنوح للاتحاد الاوروبي، وفرض ضرائب بنسبة 25% على الصلب و 10% على الالومنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك.
وتابعت ان "قرار الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) بعدم منح استثناء دائم سيخضع لتحليلات مفصلة في الاتحاد الاوروبي" الذي يستعد "للرد بتدابير مضادة مناسبة".
وقد اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بعد ظهر الخميس أن الاتحاد الأوروبي "سيعلن التدابير المضادة في الساعات المقبلة".
وشددت ميركل على ان برلين "ستواصل حملتها من أجل التجارة الحرة وفتح الاسواق" و "النهج المتعدد الاطراف".
من جهته، قال وزير الخارجية هايكو ماس "سيكون ردنا على +اميركا اولا+ هو +اوروبا الموحدة+".
واضاف "ليس هناك منتصرون في الحروب التجارية".
والمانيا اكبر اقتصاد اوروبي تخشى الرسوم الجمركية بسبب اعتمادها الكبير على صناعة السيارات التي باتت محط أنظار ترامب.
واكدت غرفة التجارة والصناعة الالمانية ان السيارات وقطع الغيار شكلت اكثر من ربع الصادرات الى الولايات المتحدة العام الماضي وبلغت قيمتها 111,5 مليار يورو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب