ميركل تعلن توافق قادة الإتحاد الاوروبي ال27 على موازنة لمنطقة اليورو

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:26 م

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الجمعة أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الاوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الاوروبي إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي منفصل أن القمة الاوروبية "قررت إحداث موازنة لمنطقة اليورو مع إدراج هذا الهدف ومنح تفويض واضح للوزراء في هذا الصدد".

وأضاف "قبل عام، كان كثر يعتقدون ان هذا الامر مستحيل. (ولكن) في الاسابيع الاخيرة تمكنا من إقناع شركائنا الاكثر ترددا".

ويبقى الهدف أن يتم التفاهم في حزيران/يونيو 2019 على أبرز مواصفات هذه الموازنة التي سيتم إدراجها في موازنة الاتحاد الاوروبي.

كذلك، وافق القادة الاوروبيون الجمعة ضمن سلسلة تدابير إصلاحية على تعزيز دور الآلية الاوروبية للاستقرار التي تتدخل لمساعدة الدول التي تواجه تعثرا اقتصاديا في منطقة اليورو.

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