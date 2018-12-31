ميركل تقول إن ألمانيا يجب أن تضطلع "بمزيد من المسؤوليات" في العالم

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 02:21 ص

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلنت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل الإثنين أنّ من مصلحة ألمانيا أن تضطلع بمزيد من المسؤوليّات على المستوى العالمي، وذلك في وقت تُواجه فيه تعدّدية الأطراف انتقادات منتظمة.

وفي خطابها السنوي لمناسبة العام الجديد، حذّرت ميركل من أنّه لا يُمكن حلّ التحدّيات العالميّة بما في ذلك تغيّر المناخ والهجرة ومكافحة الإرهاب من جانب الدول التي تقوم بذلك بشكل منفرد.

وقالت في كلمة ستُبثّ بالكامل في وقت لاحق الإثنين "من أجل مصالحنا، نريد حلّ كلّ هذه المسائل، ويُمكننا أن نفعل ذلك على أفضل وجه عندما نأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين".

وأضافت "من أجل مصلحتنا، يجب أن نضطلع بمزيد من المسؤوليّات".

وبحسب المستشارة، فإنّ ألمانيا التي ستشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عامي 2019 و2020، ستقوم بحملة من أجل إيجاد "حلول عالميّة".

كما تعهّدت ميركل بأن تزيد المساعدات الإنسانيّة والتنمويّة وكذلك ميزانيّة الدفاع.

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