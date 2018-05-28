ميركل تلتقي في بكين زوجتي محاميين معتقلين
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Photo fournie le 28 mai 2018 par Li Wenzu, épouse de l'avocat chinois en détention Wang Quanzhang, la montrant rencontrant la chancelière allemande Angela Merkel le 24 mai à Pékin(afp_tickers)
التقت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اثناء زيارتها الاخيرة الى الصين، زوجتي محاميين صينيين معتقلين، في بادرة نادرة لقيادة غربية، بحسب ما افادت الزوجتان.
ويمتنع قادة الدول او الحكومات الاجنبية عادة عن الحديث علنا عن حقوق الانسان او مقابلة ناشطين اثناء زيارة بلدان اسيوية.
ولم تتحدث ميركل عن لقائها السيدتين خلال زيارتها الرسمية للصين الخميس والجمعة الماضيين. لكنها صرحت انها تطرقت الى موضوع حقوق الانسان اثناء مباحثاتها مع رئيس الوزراء لي كيكيانغ.
وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية ان "المستشارة التقت الخميس الماضي ببكين مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان واقارب اشخاص معتقلين وبحثت معهم الوضع".
والتقت ميركل الخميس لي وزنزو زوجة المحامي وانغ كوانزهانغ الموقوف في تموز/يوليو 2015 ، وشو يان زوجة يو وينشينغ الذي ادين في بداية 2018 لمطالبته بانتخابات حرة.
وقالت لي في رسالة الكترونية "تحدثت اليها (ميركل) عن وضع زوجي وانغ كوانزهانغ محامي حقوق الانسان الذي اختفى منذ اكثر من الف يوم".
واضافت "طلبت من السيدة ميركل ان تساعدني على التاكد لدى السلطات الصينية ما اذا كان وانغ كوانزهانغ لا يزال حيا. واذا كان لا يزال حيا ان يسمح لمحام برؤيته". وقالت انها توجهت اكثر من مئة مرة الى مركز الاعتقال في تيانجين (شمال) حيث تعتقد ان زوجها موجود، لكن دون ان تتمكن من الحصول على معلومات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب