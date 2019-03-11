هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 06:41 م

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تشارك في مؤتمر صحافي في برلين في 11 آذار/مارس 2019

بعد شهر ونصف شهر فقط من احتفال برلين وباريس بتوقيع اتفاق تعاون فرنسي- ألماني جديدة، ظهرت خلافات بين المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون بشأن مستقبل أوروبا مع قرب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/مايو.

والإثنين، أعربت المستشارة الألمانية عن دعمها لأفكار خليفتها المحتملة انيغريت كرامب-كارينباور لإصلاح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تخصيص مقعد أوروبي أوحد في مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت ميركل أن مقترحات كرامب كارينباور، زعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي والأوفر حظا لخلافتها في منصب المستشارة في عام 2021، "مفهوم جيد جدا للمستقبل".

ومن بين هذه المقترحات التي تشكل ردا على أفكار طرحها الرئيس الفرنسي بالنسبة لأوروبا، فكرة تخصيص مقعد أوروبي أوحد في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأكدت ميركل أن تخصيص مقعد أوروبي أوحد "من شأنه أن يوحّد الأصوات الأوروبية" في المجلس، وهو يعني عمليا تخلي فرنسا عن المقعد الذي تشغله في مجلس الأمن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويبدو أن اقتناع فرنسا بهذا الطرح دونه صعوبات.

وأضافت المستشارة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز "أن تشكك فرنسا في ضرورة وجود مقعد أوروبي في الأمم المتحدة هو أمر معروف".

وبدفاعها عن هذا الطرح تؤيد المستشارة وحزبها فكرة سبق أن دافع عنها حليفها الحزب الديموقراطي الاجتماعي.

- برلمان ستراسبورغ -

كما طرحت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، مقترحات عدة مخالفة لرؤية باريس، معتبرة أن البرلمان الأوروبي يجب أن ينعقد فقط في بروكسل ويلغي مقره الثاني في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وقالت انيغريت كرامب-كارينباور "علينا أن نتّخذ قرارات أرجئت طويلا وأن نلغي الأمور النشاز. وهذا يعني خصوصا اجتماع البرلمان الأوروبي في مقره في بروكسل".

كما أبدت كرامب-كارينباور اختلافها مع فكرة ماكرون للتنسيق الأوروبي حول الحد الأدنى للأجور، وقالت إن "توحيد الخدمات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور في أوروبا خطأ"، كما أبدت معارضتها لطرحه تشارك الديون في أوروبا.

ويدعو ماكرون إلى تخصيص ميزانية كبيرة لمنطقة اليورو من أجل تمويل مشترك للمشاريع المستقبلية.

وتندرج الخلافات بين الطرحين الفرنسي والألماني في إطار الحملة الانتخابية الأوروبية التي تشهد تنافسا بين ماكرون وميركل.

- انتقادات فرنسية -

سيشكل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون جبهة موحدة مع الليبراليين، فيما يخوض حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي حملة إلى جانب "الحزب الشعبي الأوروبي" المحافظ الذي يضم حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي المعارض.

ويأتي الرد الألماني رفضا لمقترحات الرئيس الفرنسي، بعد أسابيع من توقيع البلدين أواخر كانون الثاني/يناير في إيكس لا شابيل معاهدة تعاون جديدة فرنسية ألمانية.

وسعى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو للتخفيف من حجم الاختلاف مشيرا إلى وجود "ثلاث نقاط خلافية" حول رفض الحد الأدنى للأجور في أوروبا، ومقعد مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مضيفا أن "هذا ليس المشروع الذي نحمله".

من جهتها، انتقدت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو رفض اليمين الألماني تشارك الديون. وقالت الإثنين إن "عدم تقاسم المخاطر يعني المراوحة وعدم التغيير، وعند أول أزمة وسط الهلع سوف نعي أنه يجب القيام بشيء ما".

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