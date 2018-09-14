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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 07:43 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:43

المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل تلقي كلمة أمام الجنود الالمان المنتشرين في روكلا (شمال غرب فيلنيوس) في إطار قوة الحلف الاطلسي في 14 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)