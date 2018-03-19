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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 10:44 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:44

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ في المانيا في 7 تموز/يوليو 2018. (afp_tickers)