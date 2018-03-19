ميركل تهنئ بوتين وتشدد على "التحديات" في العلاقات
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المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ في المانيا في 7 تموز/يوليو 2018.(afp_tickers)
هنأت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه في رسالة شددت فيها على الحاجة لمواصلة الحوار للتغلب على "التحديات" في العلاقات بين البلدين.
وكتبت ميركل في رسالة موجهة الى الزعيم الروسي نشرها مكتبها "اهنئك بحرارة على إعادة انتخابك".
وتابعت أن "اليوم أهم من أي وقت مضى لمواصلة الحوار مع بعضنا البعض ولاحراز تقدم في العلاقات بين بلدينا وشعبينا".
وأضافت "لذا علينا أن نسعى بشكل بناء لمواجهة التحديات الثنائية والدولية المهمة ولكي نجد حلولا دائمة"، للمشاكل بين البلدين.
ولم يسارع قادة الغرب لتهنئة بوتين الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية ليبدأ ولاية رابعة لست سنوات، وذلك في اوج التوتر بين الطرفين.
وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم ميركل شتيفان سايبرت للصحافيين إن بين برلين وموسكو "اختلافات في الرأي" حول مواضيع تتراوح من السياسة الروسية إلى النزاعين في اوكرانيا وسوريا.
وشدد على أنه "مع ذلك، فإن التواصل المستمر مع القيادة الروسية مهم جدا بالنسبة الينا".
بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن روسيا "ستبقى شريكا صعبا" واضاف إن إعادة انتخاب بوتين لا يمكن وصفها ب"المنافسة السياسية النزيهة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب