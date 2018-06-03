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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 10:05 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 10:05

عمدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل للمرة الاولى الاحد الى تفصيل ردها على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول اصلاح منطقة اليورو، من خلال القبول بميزانية استثمار والدعوة الى تاسيس صندوق نقد اوروبي.

وقالت ميركل في مقابلة الاحد مع صحيفة "فرنكفورتر الغيمايني تسايتونغ" "نحتاج الى مزيد من التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو".

واضافت "لهذا السبب، اقترحنا ميزانية استثمار لمنطقة اليورو" امام الحكومة الالمانية الجديدة بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين "وأنا اؤيده".

وفي ما يتعلق بالمبلغ، ذكرت المستشارة رقما "يقتصر على رقمين بمليارات اليورو"، قد يكون بعشرات مليارات اليورو. وهذا بعيد جدا عما كان يأمل فيه الرئيس الفرنسي في البداية، وهو الذي يقف وراء اقتراح ميزانية منطقة اليورو.

وكان ماكرون دعا العام الماضي الى ميزانية تعادل عددا كبيرا من نقاط إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو"، اي مئات عدة من مليارات اليورو.

من جهة اخرى، قدمت ميركل بالتفصيل الاقتراح الالماني لانشاء صندوق نقد اوروبي لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، إنما في مقابل شروط صارمة ورقابة لصيقة للبلدان التي تحصل على المساعدة.

واضافت "نريد قليلا من الاستقلالية عن صندوق النقد الدولي".

وسيأخذ صندوق النقد الاوروبي هذا، صلاحيات الآلية الاوروبية للاستقرار، المكلفة اليوم المساعدة في تمويل ديون بلدان تواجه ازمات، مثل اليونان، من خلال منحها قروضا طويلة الأمد.

لكنه يذهب الى ما هو ابعد. وقالت المستشارة "الى جانب ذلك، يمكنني ان اتخيل امكانية خط ائتمان على مدى اقصر، خمس سنوات على سبيل المثال".

واضافت ان هذه القروض ستخصص "لدعم بلدان تواجه صعوبات". يلف/س ع/اع

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب