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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 09:27 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:27

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 24 ايار/مايو 2018.

دافعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الخميس عن الاتفاق النووي مع إيران، فيما ألمح لي إلى أن الغاء الاتفاق يعقّد المفاوضات في ملف كوريا الشمالية.

وأظهرت ميركل ولي جبهة موحدة بخصوص إيران والتجارة الحرة، وهما الملفان اللذان شهدا تدخلا كبيرا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مباحثاتهما في قاعة الشعب في بكين.

وحذر لي من أن انهاء الاتفاق "لن يؤثر فقط على إيران، بل سيكون له تأثير سلبي على (قدرة) حل قضايا دولية أخرى ملتهبة من خلال المفاوضات السلمية".

ولم يذكر لي اسم كوريا الشمالية صراحة، لكن محللين حذروا ترامب من أن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني سيضرب مصداقية واشنطن قبل لقاءه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون الشهر المقبل.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى التأثير الاقتصادي السلبي على اوروبا جراء قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقد يؤثر قرار ترامب إعادة فرض عقوبات على طهران، على الرغم من مطالبة حلفائها بالحفاظ على الاتفاق، على الشركات الاوروبية التي أقامت أعمالا في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في العام 2015.

وقالت ميركل إنه إذا ما انسحبت شركات اوروبية او قلصت أعمالها في إيران خوفا من فرض عقوبات أميركية، فإن ذلك سيخلق "فرصة للشركات من دول أخرى للدخول ولعب دور أكبر".

بدوره، رفض لي فكرة أن تكون أزمة إيران مهدت الطريق لتدويل العملة الصينية، وسط تكهنات بأن الطلب على عقود النفط الآجلة باليوان سيزداد. وأكد لي أن "تدويل اليوان عملية طويلة الأمد ومرتبطة بشكل وثيق بتطور الاقتصاد الصيني".

وفي ملف التجارة، رحبت ميركل بقرار الصين تخفيض الرسوم على واردات السيارات والسماح لمصنعي السيارات الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في المشاريع المشتركة مع الشركاء الصينيين.

ونقلت ميركل مطالب الشركات الألمانية الى بكين بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، موضحة ان البلدين سيوقعان على مذكرة تفاهم للسماح بدخول متبادل للمركبات الذاتية لسوقيهما.

وقالت ميركل التي يرافقها وفد تجاري يضم 18 مسؤولا تنفيذيا للشركات الألمانية إن "الصين وألمانيا في طريقهما لدعم التعددية وتعزيز التجارة الحرة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب