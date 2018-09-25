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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 10:18 ص 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:18

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى الادلاء بتصريحات صحافية بعد اجتماع في برلين في 5 تموز/يوليو 2018

اعتبرت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء ان لندن لم تعبر بعد عن موقف واضح يتعلق بمستقبل علاقاتها بالاتحاد الاوروبي بعد بريكست، مشيرة الى ان الفترة المتبقية ليست سوى "ستة الى ثمانية اسابيع" للتوصل الى اتفاق.

وقد أدلت المستشارة الالمانية بملاحظتها بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن رفض المسؤولين الاوروبيين مقترحاتها خلال قمة غير رسمية الجمعة "غير مقبول" وقالت إن المفاوضات في مأزق.

وقالت المستشارة في خطاب القته امام مجموعة من رجال الصناعة الألمان "أمامنا ستة الى ثمانية اسابيع من العمل الشاق جدا، وبعدها يتعين اتخاذ قرارات سياسية. وهذا رهن الى حد كبير بالتأكيد بما تريده بريطانيا فعلا، وهذه النقطة ليست واضحة كثيراً".

واضافت ميركل "يتعين علي ايضا ان أقولها: لا يمكننا الانتماء الى جزء من السوق الموحدة وليس الى ثلاثة اجزاء اخرى"، فيما تعرض ماي في خطتها إقامة منطقة للتبادل الحر للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، لكن ليس للخدمات والاشخاص.

ويفترض ان يتيح هذا الاقتراح ايضا، كما تقول الحكومة البريطانية، السماح بتجنب اقامة "حدود طبيعية" بين اقليم ايرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية ايرلندا، كما تطالب بذلك بروكسل ايضا.

ويتعين على البلدان ال27 ولندن الاتفاق في تشرين الأول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق ينهي طلاقهما وعلى اعلان يحدد اطار علاقتهما المستقبلية.

لكن ميركل ألمحت الى ان اعلانا بالغ الغموض يرجئ الى وقت لاحق الخلافات الاساسية، لن يكون مقبولا.

وقالت "اذا كان هذا الاعلان السياسي عاما جدا، فستكون الفترة الانتقالية عندئذ غير كافية للتوصل الى اتفاق معقول".

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق، فسيحصل انفصال قاس ابتداء من اذار/مارس 2019، اما اذا تم التوصل الى تسوية، فستبدأ فترة انتقالية حتى اواخر 2020 مع عواقب اقل قسوة على المؤسسات والسلطات على حد سواء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب