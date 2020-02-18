هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 10:21 ص

صورة للمباني المدمرة والمهجورة في كفر حمرة في ريف حلب الشمالي بتاريخ 17 شباط/فبراير 2020

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لها ميشيل باشليه دعت إلى ممرّات إنسانية في شمال غرب سوريا حيث وصفت تداعيات هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا بـ"المروّعة".

ونقل البيان عن باشليه قولها "لم يعد هناك وجود لملاذ آمن. ومع تواصل هجوم (القوات) الحكومية والزجّ بالناس باتّجاه جيوب أصغر وأصغر، أخشى من أن مزيدا من الناس سيقتلون".

وتواصل قوات النظام السوري هجومها على آخر جيب رئيسي للمعارضة ما يثير مخاوف من حدوث كارثة إنسانية وسط هرب المدنيين من المنطقة.

وأفاد البيان أن باشليه وصفت الأزمة الإنسانية الناجمة عن العملية بـ"المروّعة". وقالت "كيف يمكن لأحد تبرير تنفيذ هجمات عشوائية وغير إنسانية كهذه؟"

وتقدّر الأمم المتحدة أن الهجوم على إدلب دفع نحو 900 ألف شخص للنزوح منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر.

ويقيم في المنطقة التي تشمل أجزاء من محافظة حلب كذلك نحو ثلاثة ملايين شخص، نزح حوالى نصفهم أساسا من مناطق أخرى في البلاد.

ودعت باشليه جميع الأطراف إلى فتح ممرّات إنسانية تسمح بمرور آمن للمدنيين، الذين علق العديد منهم في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة.

وقالت "يواجهون حاليا خطرا هو الأكبر على الإطلاق، مع قليل من الأمل أو الضمانات للعودة الآمنة والطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها".

وتشير الأمم المتحدة إلى أن مخيّمات النزوح "تغصّ بالعدد الهائل من الناس الذين يبحثون على ملاذ" بينما "فر (الكثير من النازحين) القلقين على حياتهم من المخيّمات".

دت/لين/اا

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