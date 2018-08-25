ميلانشون يدعو الى "توجيه ضربة ديموقراطية" لماكرون في الانتخابات الاوروبية
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زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون يلقي خطابا في مرسيليا في 25 اب/اغسطس 2018(afp_tickers)
حض زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون الفرنسيين السبت على "توجيه ضربة ديموقراطية" للرئيس ايمانويل ماكرون في الانتخابات الاوروبية المقررة في ربيع 2019، وذلك في خطاب القاه في مرسيليا.
وقال ميلانشون "سنجعل من هذه الانتخابات استفتاء مناهضا لماكرون. سنحض الفرنسيين على توجيه ضربة ديموقراطية له".
واضاف "حين تخضعون ماكرون لاستفتاء فانكم تخضعون اوروبا لاستفتاء لان ماكرون غير موجود. انه فقط مقلد للاتحاد الاوروبي ولـ(المستشارة الالمانية انغيلا) ميركل"، لافتا الى ان "اصلاح قانون العمل كان مطلبا مباشرا للمفوضية الاوروبية وقد فرض ماكرون على فرنسا ما رفضته طوال اعوام".
ولفت النائب عن مرسيليا ايضا الى اصلاح وضع العاملين في قطاع السكك الحديد واصلاح قانون التقاعد الذي تعتزم الحكومة القيام به في النصف الاول من 2019.
وتابع ميلانشون "ارى من الطبيعي انه حين يكتشف الناس ان اوروبا هي التي طلبت ذلك، فانهم سيصوتون ضد ماكرون ومع +فرنسا المتمردة+".
وخاطب ممثلي الاتحاد الاوروبي قائلا "لقد مارستم سياسة ليبرالية طوال عشرين عاما لا علاقة لها بالمشروع الاوروبي. ان تضاؤل المال في كل الخدمات العامة هو بسببكم".
واوضح ان "مشروعنا القاضي بتحقيق انسجام اجتماعي وضريبي لا يتلاءم مع المعاهدات الحالية".
وقال ايضا "ستصوتون لفرنسا المتمردة لتقولوا لماكرون +كفى، ارحل+".
وسيقدم حزب ميلانشون مرشحيه ضمن تحالف "الشعب الان" مع حزب بوديموس الاسباني وكتلة اليسار في البرتغال والتحالف الاحمر-الاخضر في الدنمارك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب