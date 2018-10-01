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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 02:38 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:38

السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب تتلقى باقة من الزهر عند وصوله الى مطار كوتوكا الدولي في اكرا في 2 تشرين الاول/اكتوبر.

بدأت الاميركية الاولى ميلانيا ترامب الثلاثاء من غانا جولتها الافريقية الاولى التي تقودها أيضا الى ملاوي وكينيا ومصر، وتشكل مناسبة لها لكسب مكانة أكثر أهمية على الساحة الدولية والدبلوماسية.

وأعد لها استقبال حافل في مطار كوتوكا الدولي في اكرا حيث حضر أطفال حملوا الاعلام الغانية والاميركية وعزفت فرق الموسيقى التقليدية.

وقالت والابتسامة تعلو وجهها "مع جزيل الشكر" لفتاة صغيرة قدمت لها باقة من الورد عند استقبالها في المطار من قبل زوجة الرئيس الغاني ربيكا اكوفو-ادو.

والاميركية الاولى التي نظمت هذه الرحلة بمبادرة خاصة منها بحسب ما افادت أوساطها، بدت عليها علامات الارتياح لدى وصولها بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وهي المرة الاولى التي تزور فيها القارة الافريقية، ورغم ان زوجها دونالد ترامب وصف في الاونة الاخيرة إفريقيا بانها "أجمل جزء من العالم من نواح عدة".

وقيام الاميركية الاولى بجولة في الخارج بدون الرئيس ليس أمرا استثنائيا بحد ذاته، فقد قامت ميشيل اوباما بعدة جولات من افريقيا وصولا الى الصين.

لكن الغموض الذي يحيط بشخصية ميلانيا منذ وصول ترامب الى السلطة قبل سنتين، وتصريحات الرئيس الاميركي الحادة بخصوص أفريقيا يضفيان طابعا خاصا على هذه الجولة.

وزارت ميلانيا مستشفى في العاصمة اكرا والتقت بالأمهات والأطفال الحديثي الولادة.

ولم تلق كلمة وكن الاشخاص الذين التقوها قالوا أنها على عكس صورتها العامة الغامضة، فهي "ودودة".

وقالت ممرضة الأطفال رابيو فوزية (28 عاما) التي رافقت ميلانيا اثناء الاطلاع على غرفة الحديثي الولادة في المستشفى "انها ودودة للغاية وسهلة المعشر وتتفاعل مع الناس".

وبعد ذلك التقت زوجة الرئيس في القصر الرئاسي، حيث تبادلتا الهدايا.

وكانتا التقتا للمرة الاولى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي حين هاجم الرئيس ترامب العولمة.

وكانت المتحدثة باسم الاميركية الاولى ستيفاني غريشام قالت إن ميلانيا تعتزم خلال هذه الجولة "الدبلوماسية والانسانية" التركيز على الاطفال.

وأضافت قبل أيام في نيويورك "سواء تعلق الامر بالتعليم او الادمان على المخدرات او المجاعة وصولا الى امن الانترنت والمضايقات والفقر والامراض، غالبا ما يكون الاطفال أول الضحايا في العالم".

وتابعت المتحدثة "هذه جولتها، مبادرتها".

والى جانب التقاء زوجات الرؤساء تعتزم تسليط الاضواء على عمل الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد).

في الواقع، بقيت الاميركية الاولى حتى الان بعيدة عن الاضواء سواء في الولايات المتحدة او في الخارج، ملتزمة نوعا من الحيادية، ازاء مبادرات زوجها في تناقض واضح مع غالبية زوجات الرؤساء السابقات.

وقالت انيتا ماكبرايد المديرة السابقة لمكتب لورا بوش زوجة الرئيس جورج دبليو بوش والتي تعلم اليوم في الجامعة الاميركية في واشنطن، لوكالة فرانس برس "حتى الان، لم تكن مدافعة عن سياساته او متحدثة باسمها".

وأضافت أن "العديد من السيدات الاول السابقات شكلن أوراقا سياسية رابحة في أيدي الرؤساء، حتى حين لم يكن الرؤساء يحظون بشعبية كبرى"، مشيرة الى ليدي بيرد جونسون زوجة ليندون جونسون التي جابت جنوب الولايات المتحدة خلال الحملة الرئاسية في 1964.

وتابعت ماكبرايد أن ميلانيا ترامب "التي لا تدلي كثيراً بتصريحات علنية" والمستقلة جدا أوضحت ذلك منذ البداية، بعيد انتخاب الرئيس، حين قالت إنها لن تنتقل للعيش في واشنطن مباشرة.

- "نحب إفريقيا"-

لكن هذه الزيارة قد تتسم بحساسية كبرى.

فقد قال ترامب الذي لم يزر إفريقيا منذ توليه منصبه، في الأمم المتحدة "كلانا يحب إفريقيا. إفريقيا جميلة جدا، أجمل جزء من العالم من نواح عدة".

لكن رغم هذه العبارة، فان الرئيس لم يبد أبدا اهتماما بهذه القارة منذ وصوله الى السلطة.

وفي المرات القليلة التي تحدث عنها، كانت تصريحاته تثير جدلا واسعا.

ففي كانون الثاني/يناير وخلال لقاء في البيت الابيض استهجن، في معرض حديثه عن هايتي ودول افريقية، الهجرة من هذه الدول التي وصفها "بالحثالة".

ولم ينف بشكل واضح هذه التصريحات التي أدلى بها خلال اجتماع مغلق مع نواب، رغم انها أثارت سخطا عارما في القارة السمراء.

وأثار جدلا جديدا واسعا في آب/اغسطس، حين ندد بمصير المزارعين البيض في جنوب إفريقيا معتبرا أنهم يتعرضون "لجرائم واسعة النطاق".

وتتزامن جولة ميلانيا مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس الحاسمة بالنسبة للنصف الثاني من ولاية ترامب. وهنا أيضا بقيت بعيدة عن الجدل.

ويبدو التناقض واضحا مع آخر انتخابات منتصف الولاية التي جرت في 2014.

فقد كثفت ميشيل اوباما انذاك تنقلاتها من ويسكونسن الى ايوا للدفاع عن أداء باراك اوباما وتحذير الناخبين الديموقراطيين من تبعات عدم التوجه الى صناديق الاقتراع.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب