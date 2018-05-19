ميلانيا ترامب تعود الى البيت الابيض بعد عملية جراحية
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السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب(afp_tickers)
عادت الاميركية الاولى ميلانيا ترامب الى البيت الابيض السبت بعد ان خضعت لجراحة ناجحة واكد الرئيس دونالد ترامب انها في حالة "جيدة جدا".
وافاد بيان صدر عن البيت الابيض ان ميلانيا "ترتاح حاليا ومعنوياتها جيدة" وتتقدم بالشكر من الاف الاشخاص الذين بعثوا اليها برسائل.
وكتب ترامب على تويتر "امر رائع ان تعود السيدة الاولى المذهلة الى البيت الأبيض".
ويبدو واضحا انه لا يولى اهتماما كبيرا بالمصحح الآلي لتهجئة الحروف، ليؤكد ان "ميلاني" في حالة جيدة جدا، قبل أن يحذف بسرعة التغريدة ويعيد كتابة "ميلانيا".
وختم قائلا "شكرا لكم جميعا على صلواتكم ورسائلكم".
وخضعت عارضة الازياء السلوفينية سابقا البالغة من العمر 48 عاماً لعملية لوقف تدفق الدم الى ورم في الكلى، بحسب مديرة الاتصالات في مكتبها ستيفاني غريشام.
ومن المعتاد ان يرقد من يخضع لهذه العملية ليلة واحدة في المستشفى بعد العملية.
والزوجة الثالثة لترامب، متكتمة للغاية منذ وصولها الى البيت الابيض لكنها تترك بصماتها بشكل تدريجي في مقر الرئاسة الاميركية.
واظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه اوائل ايار/مايو ان لدى 57% من الاميركيين رأيا إيجابيا حيالها، اعلى بكثير مما كان عليه في كانون الثاني/يناير (47%).
وفي بلد يسوده الاستقطاب السياسي، قفزت نسبة مؤيديها بين الناخبين الديموقراطيين الى 15% بحيث اصبحت الآراء السلبية والإيجابية متوازنة حاليا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب