ميلانيا ترامب تغيب عن قمة السبع وعن لقاء ترامب-كيم
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السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب(afp_tickers)
لن تُرافق السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى قمة مجموعة السبع في كندا نهاية هذا الأسبوع، ولا إلى قمة سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في 12 حزيران/يونيو، وفق ما قالت الأحد متحدثة باسمها.
وقالت المتحدثة ستيفاني غريشام إن السيدة الأولى "لن تحضر قمة مجموعة السبع، ولا توجد خطة في هذه المرحلة لكي تسافر إلى سنغافورة".
ويعود آخر ظهور علني للسيدة الأولى إلى العاشر من أيار/مايو، عندما رافقت ترامب للترحيب بسجناء أميركيين سابقين أفرجت عنهم كوريا الشمالية.
ومنذ ذلك الحين خضعت عارضة الازياء السلوفينية سابقا البالغة من العمر 48 عاما لعملية لوقف تدفق الدم الى ورم في الكلى، بحسب ما أفاد مساعدوها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب